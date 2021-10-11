وزير الهجرة اليوناني يعلن تعزيز حرس الحدود وإجراءات المراقبة

أعلنت اليونان عزمها زيادة عدد أفراد حرس الحدود على حدودها مع تركيا، خوفاً من موجة جديدة بسبب الأزمة في أفغانستان.

ومن المزمع أن ينضم 350 فردا إضافيا إلى قوة الحدود المكونة من 1500 خلال الشهور المقبلة، بعد أن زاد العدد من حوالي ألف في بداية العام الماضي.

ومن المقرر أيضا نشر 900 عنصر إضافيين من حرس الحدود في المطارات والمناطق القريبة من الحدود اليونانية - التركية.

جاء هذا التحرك مدفوع جزئيا بسيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وكانت اليونان شددت سياستها بشأن الهجرة وحراسة الحدود خلال العامين الماضيين، ومدت جدارا بطول الحدود البرية مع تركيا ونصبت شبكة مراقبة فائقة التكنولوجيا في محاولة لردع طالبي اللجوء من العبور.

وتنفي اليونان أيضا المزاعم المتزايدة من جماعات حقوق الإنسان بتعرض المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم أثناء العبور إلى اليونان، للترحيل دون السماح لهم بطلب اللجوء.

وفي البرلمان اليوم الاثنين، قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي إن عددا متزايدا من دول الواجهة في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يضغط على المفوضية الأوروبية لاتخاذ تحركات أشد لردع الهجرة.

وأضاف أن "أوروبا لا تشارك حدودها مع دول متناحرة. وأغلب الأشخاص الوافدين ليسوا في خطر في آخر دولة عبور، لذا من المهم إعادة تعريف كيفية عمل سياسة الهجرة وكيفية عمل الأمن الحدودي."

يشار إلى أن اليونان وبولندا وليتوانيا من بين 12 دولة أرسلت خطابا إلى المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي يدعو لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأوروبية المشددة ضد الهجرة غير الشرعية.