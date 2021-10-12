زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب سواحل جزيرة كريت غربي تركيا

تعرضت سواحل جزيرة كريت في جنوب اليونان لزلزال بقوة 6,3 درجات الثلاثاء دون أن يسفر عن وقوع إصابات، وفق تقارير إعلامية أولية.

وذكر مرصد أثينا في بيان أن مركز الزلزال "حدد في البحر على بعد 405 كيلومترات جنوب شرق أثينا، وقد ضرب عند الساعة 09,24 بتوقيت غرينتش" على بعد 24 كلم عن قرية زاكروس.

وضرب على عمق أقل من تسعة كيلومترات، بحسب المرصد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأهالي في كريت وجزر ديدوكانيز الواقعة في بحر إيجه شعروا بالزلزال ما دفعهم للنزول إلى الشارع. وبعد دقائق شعر أهالي جزيرة كارباثوس بهزة قوتها 4,5 درجات ضربت تحت الماء.

وقال خبير الزلزال اليوناني يراسيموس بابادوبولوس لإذاعة سكاي إن "مركز الزلزال في البحر، بعيدا عن المناطق المأهولة".

وذكر المتحدث باسم وكالة الحماية المدنية سبيروس يوريو لوكالة فرانس برس أن زلزال الثلاثاء تسبب في انهيار جزئي لكنيسة في القرية وانزلاق أتربة على طرق ريفية.

وأكدت الوكالة في بيان أن وحدات الشرطة البرية والمروحيات اليونانية تقوم بدوريات في المنطقة، فيما يترصد رجال خفر السواحل أي مؤشرات على احتمال وقوع تسونامي.

وأضاف بابادوبولوس بأن مركز زلزال الثلاثاء يختلف عن مركز الزلزال الذي وقع في 27 أيلول/سبتمبر بقوة 5,8 درجة، وأوقع قتيلا وعشرة جرحى وألحق أضرارا بمبان في الجزيرة.

وأعلنت السلطات أن أكثر من 3000 منزل لم تعد صالحة للسكن في أعقاب زلزال الشهر الماضي، وأن عشرات المحلات التجارية دمرت. ولا يزال العديد من الأهالي يقيمون في خيم وحاويات.

تقع اليونان وتركيا على فوالق جيولوجية عدة وغالبا ما تشهد هزات أرضية.

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقع زلزال بقوة 7 درجات في بحر إيجه بين حزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير بغرب تركيا.

وغالبية الخسائر والأضرار كانت في تركيا حيث لقي 114 شخصاً حتفهم وجُرح أكثر من ألف آخرين.