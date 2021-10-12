مدينة كولونيا الألمانية تسمح برفع الأذان بمكبرات الصوت يوم الجمعة

أعلنت مدينة كولونيا الألمانية يوم الاثنين عن السماح برفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت.



وقالت كاتيا ريتر، الناطقة باسم المدينة، إن الأذان يمكن أن يستمر خمس دقائق كل أسبوع لأداء صلاة الجمعة في وقت الظهيرة ويمكن سماعه خارج المساجد.



ويتعين على مساجد كولونيا أن تتقدم بطلب خاص للسماح لها برفع الأذان عبر مكبرات الصوت.



وسوف تكون المبادرة محددة بمدة عامين، ثم سيعاد تقييمها.



ورحبت عمدة المدينة بالقرار، وقالت "إذا سمعنا أيضا نداء المؤذن بالإضافة إلى أصوات أجراس الكنيسة، فهذا يدل على أن التنوع في كولونيا يحظى بالتقدير والعيش".



وكتبت هنرييته ريكر عمدة المدينة، الأسبوع الماضي، "إن السماح بالأذان دلالة احترام".



يشار إلى أن أجراس الكناس المسيحية تدق بشكل يومي في كثير من المدن والبلدات الألمانية.



وكولونيا الواقعة غربي ألمانيا، والبالغ عدد سكانها مليون نسمة، فيها واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في البلاد وزهاء 35 مسجدا.

ومعظم المسلمين أتوا في البداية من تركيا كعمالة مؤقتة قبل 60 عاما، ثم جلبوا أسرهم لاحقا.



عدد محدود من المساجد الأخرى في جميع أنحاء ألمانيا يرفع فيها الأذان عبر مكبرات صوتية، كما هو الحال في مدينتي أور-إركنشفيك ودورن، رغم احتجاجات الجيران المسيحيين في بعض الأحيان.