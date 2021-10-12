وفاة 3 مهاجرين على الأقل دهساً تحت عجلات قطار في جنوب غرب فرنسا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم دهساً تحت عجلات قطار وأصيب آخر بجروح خطيرة في جنوب غرب فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، فيما يشتبه بأنهم مهاجرون.

وقال عمدة المنطقة إنه يعتقد أن الضحايا من المهاجرين الذين كانوا يستريحون على القضبان.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية إن القطار كان في رحلة تربط بين منتجع "هنداي" الواقع على الحدود الفرنسية- الإسبانية ومدينة بوردو.

وأضافت أن التصادم وقع في حوالي الساعة 5:30 صباحا، وأصيب أربعة أشخاص كانوا على القضبان.

وقال إنيكو ألدانا دوات، عمدة سيبور، بالقرب من موقع التحطم، إنه يعتقد أن الضحايا من المهاجرين "الذين كانوا نائمين أو مستلقين... على خط السكة الحديد".

وأشار إلى أنه من النادر تواجد مهاجرين عند موقع الحادث.