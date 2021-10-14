مقتل 5 أشخاص في النرويج بالقوس والسهام والشرطة تعتقل المشتبه به

أعلنت الشرطة النرويجية، مساء الأربعاء أن رجلا مسلحا بقوس وسهام قتل 5 أشخاص وجرح اثنين آخرين في مدينة "كونغسبرغ"، على بعد 50 ميلا (80 كم) جنوب غربي العاصمة أوسلو.، مؤكدة اعتقال المشتبه به.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية أويفيند آس خلال مؤتمر صحفي: "للأسف يمكننا أن نؤكد مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، أحدهما شرطي مدني كان موجودًا بمكان الهجوم".

وأضاف أويفيند آس "الشرطة أوقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل، وبحسب معلوماتنا ليس هناك سوى شخص واحد متورط".

وبين أن الهجوم وقع في تمام الساعة 18.13 بالتوقيت المحلي، فيما تم ضبط المشتبه به بعد ذلك الوقت بنصف ساعة، مضيفًا "وجدنا أن المشتبه به دخل سوق (كووب) بقوسه والعديد من الأسهم ونفذ هجومه"

وتابع قائلا "نظرا إلى مجريات ما حدث، من الطبيعي أن ندرس إن كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي"، مؤكدا أنه "لم يتم استجواب الرجل الموقوف بعد ومن المبكر التحدث عن دوافعه".

وأكد المسؤول أنه لا يجري حاليا البحث عن أشخاص آخرين.

ولم تعط السلطات أي تفاصيل حول المشتبه به باستثناء أنه نقل إلى مركز الشرطة في مدينة درامن المجاورة.

بدورها أعربت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ عن تعازيها لأسر الذين فقدوا أرواحهم ، متمنية للمصابين الشفاء العاجل ، مضيفة "النرويج مرت مساء اليوم بحدث مروع"، وذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية.