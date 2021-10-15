الشرطة النرويجية تلعن أن منفذ هجوم القوس والسهام "مريض عقلي"

أعلنت الشرطة النرويجية أن منفذ هجوم القوس والسهام، وقتل فيه 5 أشخاص، شخص يعاني من أمراض عقلية.

وأوضح مفتش الشرطة بير توماس أومهولت، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن هناك أدلة قوية تؤكد أن المشاكل النفسية هي الدافع للهجوم الذي وقع قبل يومين في بلدة نرويجية صغيرة.

وأضاف: "منفذ الهجوم يحمل الجنسية الدنماركية ويبلغ من العمر 37 عاما ويقيم في النرويج، يعاني من مرض عقلي".

ولفت إلى أن المهاجم قد خطط للهجوم مسبقًا بوقت طويل.

وبحسب ما تناقلت وسائل الإعلام العالمية فإن المهاجم لديه سجل إجرامي للمخدرات وهدد والديه بالقتل.

وفي وقت سابق، أعربت رئيسة الوزراء، إرنا سولبرغ، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، عن تعازيها لأسر الذين فقدوا أرواحهم، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.