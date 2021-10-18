بيلاروسيا تطرد السفير الفرنسي

قالت فرنسا إن سفيرها في بيلاروسيا تلقى أوامر بمغادرة البلاد.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي في بيان اليوم الإثنين أن مغادرة السفير نيكولا دي لاكوست أمس الأحد كان بسبب "القرار الأحادي" للسلطات البيلاروسية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن خطوة طرد السفير مرتبطة بتداعيات عدم اعتراف فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى بإعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو رئيسا لبيلاروسيا في أغسطس/آب 2020.

وقالت الخارجية البيلاروسية إن مغادرة السفير الفرنسي العاجلة من البلاد تتعلق بعدم رغبته في تقديم أوراق اعتماده إلى لوكاشينكو.

وقال أناتولي غلاز، الناطق باسم الخارجية البيلاروسية، إن " رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية لم يبد استعدادا لاستكمال إجراءات تولي منصب سفير فوق العادة ومفوض لدى جمهورية بيلاروسيا، وهو ما ينص عليه القانون الدولي والممارسات المعترف بها بوجه عام".

في المقابل، أوضحت الخارجية الفرنسية أن دي لاكوست لم يقدم أوراق اعتماده للوكاشينكو لأن ذلك "يتوافق مع الموقف الأوروبي المشترك المتمثل في عدم الاعتراف بشرعية نتيجة الانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) 2020".

وصل السفير الفرنسي إلى مينسك بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، سلم نسخا من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية بيلاروسيا، لكنه لم يرغب في مقابلة لوكاشينكو.

وانحرط دي لاكوست بنشاط في عقد مقابلات مع ممثلي المجتمع المدني والسياسيين في بيلاروسيا.