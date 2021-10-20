الممثل البريطاني جود لو يلتقي بالدمية العملاقة السورية "أمل" في إنجلترا

التقى الممثل البريطاني الشهير جود لو بالدمية العملاقة "أمل" التي تهدف إلى لفت أنظار العالم للمعاناة التي يعيشها الأطفال من اللاجئين السوريين، وذلك أثناء تواجدها في بريطانيا.

والتقى جود لو بالدمية العملاقة التي يبلغ طولها 3.5 متر، بمدينة فولكستون بإنجلترا لرفع الوعي تجاه معاناة أطفال اللاجئين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها "لو" علناً للفت الانتباه إلى معاناة اللاجئين، فقبل ذلك قام بزيارة مخيم للمهاجرين في مدينة فولكستون عام 2016.

و"دمية أمل" هو فيلم يجسد حياة طفلة لاجئة خرجت تبحث عن أمها في رحلة بدأت من مدينة غازي عنتاب التركية وتنتهي في مدينة مانشستر البريطانية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقد قطعت مسافة 8 آلاف كيلو مترا عبر ثماني دول مختلفة.

يذكر أن مشروع دمية أمل ينفذه مسرح غود تشانس البريطاني المشهور بتفاعله من قضايا اللاجئين حول العالم.