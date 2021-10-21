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إصابة تركي بعد إلقاء مجهولين زجاجة حارقة على منزله بمدينة سولينغن الألمانية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 21.10.2021 10:25
آخر تحديث في 21.10.2021 10:27

أفاد بيان صادر عن النيابة العامة والشرطة في مدينة سولينغن الواقعة شمال غربي ألمانيا، أن مجهولين حاولوا إحراق منزل يقطنه تركي، عبر إلقاء زجاجة حارقة (مولوتوف)، يوم أمس الأربعاء.

وأضاف البيان أنه ألقيت زجاجة تحتوي على سائل قابل للاشتعال على شرفة منزل في شارع شويرت، ما أدى إلى إصابة شخص يبلغ من العمر 48 عاما يقطن بالمنزل، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادثة كمحاولة لارتكاب جريمة قتل.

من جانبه حاول قاطن المنزل إطفاء الحريق بالإمكانات المتوفرة وأبلغ الشرطة.

جدير بالذكر أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء قيام عنصريين بإحراق منزل عائلة تركية في مدينة سولينغن عام 1993.

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