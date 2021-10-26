أوكرانيا تستعيد كنوزاً أثرية ملك لشبه جزيرة القرم

حكمت محكمة الاستئناف في أمستردام، هولندا، بإعادة مجموعة من الذهب إلى أوكرانيا، التابع للقرم كانت أعيرت لمتحف في أمستردام قبيل قيام موسكو بضم شبه الجزيرة في 2014.

وقال القضاة: "حكمت محكمة الاستئناف في أمستردام بأنه على متحف آلارد بيرسون إعادة +الكنوز الأثرية التابعة للقرم+ الى الدولة الأوكرانية".

وسارعت أوكرانيا إلى الترحيب بقرار "طال انتظاره".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إنه "انتصار طال انتظاره".

وعبر في تغريدة على تويتر عن "امتنانه" لهذا "القرار العادل" مضيفا أن أوكرانيا "تستعيد دائما ما يعود لها".

وأكد أن اوكرانيا، وبعد هذه الكنوز الأثرية، "ستستعيد القرم" شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014.

وكانت مجموعة الكنوز هذه موضع خلاف بين كييف وموسكو.