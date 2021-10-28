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القضاء الروسي يقرر استمرار حبس قيادي من تتار القرم دون تهمة واضحة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.10.2021 21:04
أوكرانيون يحملون علمًا عملاقًا من الأعلام الوطنية وتتار القرم والقرم في مسيرة في ساحة الاستقلال في كييف، أوكرانيا 2014 EPA أوكرانيون يحملون علمًا عملاقًا من الأعلام الوطنية وتتار القرم والقرم في مسيرة في ساحة الاستقلال في كييف، أوكرانيا 2014 (EPA)

قررت محكمة منطقة كييفيسكي في شبه جزيرة القرم استمرار اعتقال نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم، نريمان جلال، حتى 23 يناير/ كانون الثاني المقبل، في احتجاز غير قانوني.

جاء ذلك وفق بيان نشرته "منصة التضامن من أجل القرم" على صفحتها في فيسبوك، الخميس.

وفي تغريدة لها على موقع "تويتر"، قالت نائبة وزير الخارجية الأوكرانية أمينة جبار إن قرار المحكمة كان متوقعا مطالبة روسيا بالإفراج عن جميع المواطنين الأوكرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني.

يشار إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقل جلال مع 5 من تتار القرم إثر عملية أمنية في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي. وتوجه المحكمة تهمة "التخريب" إلى المعتقلين.

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

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