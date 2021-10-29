البنتاغون يدعو إلى رفع القيود عن توريدات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا

دعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حلفاء الولايات المتحدة إلى رفع جميع القيود عن توريدات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وآوراسيا، لورا كوبر، في مؤتمر صحفي: "أود أن يرفع جميع الحلفاء القيود عن توريدات الأسلحة الفتاكة لأنها مساعدات".

وزودت الولايات المتحدة قبل ذلك أوكرانيا بأنظمة "جافيلين" الصاروخية المضادة للدبابات، وعلقت كوبر على ذلك بأن هذا مثال على الوسائل الدفاعية الفتاكة التي قدمتها بلادها.

وتابعت: "ولكن لدى العديد من الحلفاء لا تزال القيود قائمة، وأعتقد أنه يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على امتلاك الوسائل التي تحتاجها لحماية نفسها".