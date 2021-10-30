بمشاركة أردوغان.. انطلاق قمة مجموعة العشرين في روما

انطلقت فعاليات قمة زعماء مجموعة الدول العشرين، السبت، في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبدأت الفعاليات باستقبال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو رداغي، زعماء الدول المشاركين، أمام بوابة مركز "نوفولا" للمؤتمرات في العاصمة روما.

والتقط الزعماء المشاركون صورا جماعية بعد وصولهم إلى مكان التجمع.

ووقف إلى يسار أردوغان لحظة التقاط الصور، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين وقف إلى يمينه سلطان بورناي حسن البلقية.

وقبيل التقاط الصور صافح الرئيس أردوغان نظيره الأمريكي جو بايدن.

وتعد هذه القمة الأولى من نوعها في الواقع في ظل جائحة كورونا، حيث التقط الزعماء صورة مع كوادر طبية أيضا، تعبيرا منهم عن تقديرهم لتفاني موظفي الصحة في عملهم خلال الجائحة.

وتحمل الجلسة الأولى للقمة عنوان "الاقتصاد والصحة العالمية".

وسيتناول المشاركون ملفات مثل الانتعاش الاقتصادي في ظل الجائحة، وحملات التطعيم.

وفرضت السلطات الإيطالية إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، بمشاركة حوالي 5 آلاف و300 عنصر أمن.