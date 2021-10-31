بريطانيا وفرنسا تتفقان على العمل لإنهاء الخلاف بشأن الصيد

اتفقت المملكة المتحدة وفرنسا، الأحد، على العمل لإنهاء الخلاف الدائر بين البلدين بشأن الصيد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على هامش قمة العشرين، اليوم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن جونسون وماكرون اتفقا على العمل في "الساعات والأيام المقبلة" لإيجاد حل للخلاف بشأن الصيد.

وتصاعدت التوترات بين البلدين في الأسبوع الماضي على خلفية عدم إصدار المملكة المتحدة تراخيص لقوارب الصيد الفرنسية والذي تقول فرنسا إنه مكفول لها بموجب اتفاق بريكست.

وإثر ذلك هددت فرنسا بأنها قد تغلق موانئها في وجه السفن البريطانية ردا على ذلك.