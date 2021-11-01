مسؤول أسترالي يستهجن اتهام ماكرون لبلاده بالكذب في قضية الغواصات

لا يزال تخلي أستراليا عن صفقة غواصات مع فرنسا ثم عقدها اتفاقاً مع الولايات المتحدة وبريطانيا يسمم العلاقات بين الدولتين، فيما نفى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه كذب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء التفاوض على الغواصات.

من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء الأسترالي، بارنابي جويس، إلى أن فرنسا تبالغ في رد فعلها، قائلا: "نحن لم نخرب برج إيفل!".

وألغت أستراليا في سبتمبر / أيلول عقدا جرى توقيعه قبل 5 سنوات بقيمة 90 مليون دولار أسترالي (66 مليون دولار) مع مجموعة نافال المملوك أغلبها للدولة الفرنسية لصنع 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء.

وبدلا من ذلك، شكلت أستراليا تحالفا مع بريطانيا والولايات المتحدة للحصول على أسطول من ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية تصنع باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وقال ماكرون للصحفيين الأستراليين مساء أمس الأحد في روما، حيث حضر هو وموريسون قمة مجموعة العشرين، إن التحالف الجديد كان "خبرا سيئا للغاية بالنسبة لمصداقية أستراليا وخبرا سيئا للغاية بالنسبة للثقة التي يمكن أن يتمتع بها الشركاء الكبار مع أستراليا".

وردا على سؤال أحد المراسلين ما إذا كان يعتقد أن موريسون كذب عليه، أجاب ماكرون "أنا لا أعتقد، أنا أعلم، لقد كذب".

وقال موريسون إنه لم يكذب على ماكرون، بينما انتقد وزراء كبار في الحكومة الأسترالية الرئيس الفرنسي لتصعيده الخلاف عبر إهانة شخصية.

وقال جويس في بلدة موري بنيو ساوث ويلز اليوم الاثنين "لم نسرق جزيرة، ولم نخرب برج إيفل، لقد كان عقدا".

وأضاف "العقود لها شروط وأحكام، وأحد هذه البنود والشروط والاقتراحات هو أنك قد تتخلى عن العقد. ولقد تخلينا عن هذا العقد".

لم يستطع مكتب جويس تحديد ما إذا كانت عبارة "سرقة جزيرة" إشارة إلى جزيرة سارك الصغيرة في القناة الإنجليزية التي حاول عالم الفيزياء النووية الفرنسي العاطل أندريه غاردس السيطرة عليها ببندقية هجومية في عام 1990.

واستوحى فيلم "الرجل الذي حاول سرقة جزيرة"، الذي أنتج عام 2013، فكرته من هذا الحدث الغريب.

ووصف الوزير بالحكومة الأسترالية، ديفيد ليتلبراود، انتقاد ماكرون لموريسون بأنه "غير معقول".

قال ليتلبراود إن موريسون لم يستطع الكشف عن أن الولايات المتحدة عرضت على أستراليا تكنولوجيا الدفع النووي عندما تناول الزعيمان العشاء معا في يونيو/حزيران لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال موريسون "كنت واضحا جدا في أن الغواصات التقليدية لن تكون قادرة على تلبية مصالحنا الاستراتيجية".

ورفض ماكرون استقبال مكالمات هاتفية من موريسون بعد أن اندلعت ازمة الغواصات حتى ساعات قبل توجه الزعيم الأسترالي إلى روما الأسبوع الماضي.

لم يعقد الأثنان لقاءا ثنائيا في روما، لكن موريسون قال إنهما "تحدثا عدة مرات" ومن المرجح أن يتحدثا أكثر في الأيام المقبلة. وسيحضر الزعيمان قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو باسكتلندا هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لماكرون الأسبوع الماضي إن باريس كانت "خرقاء" في تعاملها مع تحالف الغواصات الأسترالي.

وقال بايدن إنه كان يعتقد إنه تم إبلاغ ماكرون قبل وقت طويل من الإعلان عن الصفقة.

وقال زعيم المعارضة أنتوني ألبانيز، الذي يسعى إلى أن يصبح رئيسا للوزراء بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو / أيار، إن مصداقية موريسون قد تلطخت بسبب الجدل حول الغواصات.

وأضاف أنه "من المهم أن يكون للأستراليين زعيم على المسرح العالمي يمكن الوثوق به بتلك الدرجة، ويمكن حساب كلامه. لكن ما نراه هو أن هذا موضع شك مباشر للغاية من جانب رئيس فرنسا ورئيس الولايات المتحدة أيضا".