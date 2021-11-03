فرنسا تعرقل حملة أوروبية لمكافحة التمييز ضد المحجبات

عرقلت الحكومة الفرنسية حملة أطلقها مجلس أوروبا، في إطار مكافحة التمييز الذي تتعرض له النساء المحجبات.

وقالت سارة الهيري (وزيرة الدولة المسؤولة عن شؤون الشباب في فرنسا)، إن حملة المجلس أصابتها بصدمة.

جاء ذلك خلال حديثها مع قناة LCI، حيث أوضحت أن مقطع فيديو الحملة كان يشجع النساء على ارتداء الحجاب، وهذا يتعارض مع القيم الفرنسية.

وتابعت "ندين هذا الأمر، وفرنسا أبلغت رفضها لهذه الحملة لمجلس أوروبا وجاري إلغاؤها".

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق مجلس أوروبا حملة تضمنت صوراً تدافع عن المحجبات ضد التمييز.

وكُتب على هذه الصور التي نشرها المجلس عبارات مثل "الحرية في الحجاب"، "حجابي هو اختياري"، "اجلب السعادة وتقبل حجابي".