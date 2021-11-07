اعتداءات عنصرية تستهدف 3 مساجد في فرنسا

تعرضت 3 مساجد تابعة للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في مدن مونتليبون وبونتارلييه وروبيكس الفرنسية لاعتداءات عنصرية في ليلة واحدة.

وأوضح الاتحاد في بيان، الأحد، أن مجهولين رسموا صلبانا وكتبوا عبارات معادية للإسلام على جدران المساجد الثلاثة.

وأدان البيان بشدة الاعتداءات العنصرية التي طالت المساجد، مؤكدا أنه سيتم إبلاغ السلطات المعنية لمحاسبة الفاعلين.

وأعرب البيان عن شكره للسلطات الفرنسية على تعاونها من أجل إلقاء القبض على الضالعين في الاعتداءات على المساجد.

ودعا البيان إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات الاستفزازية.