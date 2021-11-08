قبيل تنحيها.. ميركل تتحدث بإنسانية عن تدفق المهاجرين عام 2015

بعد أن أصبحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نموذجا للنهج الأوروبي المرحب بالمهاجرين الذين فروا من النزاعات في سوريا ومناطق أخرى عبر البلقان، تحدثت قبيل تنحيها عن منصبها عن تدفق المهاجرين إلى ألمانيا عامي 2015 و2016، قائلة "لقد تمكنا من إدارة الأمر."

دخل أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا خلال عامي 2015 و2016.

وشددت المستشارة مرارا على أنها ستقوم باستقبال وإدارة هؤلاء الوافدين، لكنها واجهت مقاومة في الداخل، ومن الشركاء الأوروبيين.

وعندما سئلت ميركل في مقابلة مع "دويتشه فيله" الألمانية –بثت مساء الأحد- عن أشد الأزمات التي واجهتها على المستوى الشخصي، أجابت: جائحة فيروس كورونا، و"العدد الكبير من اللاجئين الذين وصلوا إلى البلاد، لا يمكن أن أصف الأمر بالأزمة.. الناس هم الناس."

وأضافت: "نعم، تمكنا من إدارة الأمر. كنا كثيرين في الحقيقة. كثيرون في ألمانيا انضموا إلي.. الكثير من رؤساء البلديات والمتطوعين."

واعترفت ميركل بوجود مشكلات، واستشهدت بحادث رأس السنة الجديدة عام 2016 في كولونيا، حيث اشتكت مئات النساء من تعرضهن للتحرش والسرقة على يد مجموعات من المهاجرين.

وأضافت ميركل: "رأينا بالطبع عدم سير كل الأمور بشكل مثالي. هناك حوادث خطيرة كحادثة ليلة رأس السنة الجديدة في كولونيا، التي ربما تكون عالقة في أذهان الناس. لكن بشكل عام، لدينا أمثلة رائعة على التنمية البشرية الناجحة"، مشيرة إلى المهاجرين الذين أنهوا دراستهم الثانوية في ألمانيا.