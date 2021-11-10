بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماكرون يعتذر للجزائر

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن أسفه للخلافات وسوء التفاهم مع الجزائر، مؤكدا أنه يحترم كثيرا الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادتها، جاء ذلك بحسب بيان صادرعن الإليزيه، أمس الثلاثاء.

وقال البيان: "ماكرون مهتم بشدة بتنمية بلدينا ثنائيا لصالح الشعبين الجزائري والفرنسي، وأيضا لمواجهة التحدي الكبير في المنطقة بدءا من ليبيا".

وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر بشدة في الأسابيع الماضية، بعد أن تساءل ماكرون عما إذا كانت هناك دولة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، وقال إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس "كراهية فرنسا".

ودفع ذلك الجزائر إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الجيش الفرنسي، الذي يقاتل في مالي المجاورة، وإلى استدعاء سفيرها.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت الماضي خلال حواره مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن ماكرون "فتح صراعا قديما بطريقة سخيفة تماما"، مشددا على أنه لن يتخذ الخطوة الأولى لتخفيف التوتر.

وقال مسؤول رئاسي فرنسي للصحفيين قبل مؤتمر بشأن ليبيا مقرر الجمعة، دُعي لحضوره تبون، إن "الجزائر طرف رئيسي في المنطقة، وماكرون يريد أن يحضر الرئيس الجزائري".