بولندا تعتقل عشرات المهاجرين وتتهم بيلاروس بإشعال الأزمة

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، أنها شنت حملة ضد المهاجرين المحتشدين على الحدود مع بيلاروس، واعتقلت أكثر من خمسين شخصا، متهمة مينسك وموسكو بتنظيم أزمة على بوابات أوروبا.

ويحتشد بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مهاجر(معظمهم من أكراد الشرق الأوسط) منذ أيام في منطقة غابات على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، في درجات حرارة متدنية مع التصدي المتواصل للقوات البولندية لهم، والتي قدر عددها بـ 15 ألف جندي.

ويتهم الاتحاد الأوربي منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقاما للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده، بسبب قمعه حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

من جانبها حملت بولندا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسؤولية عن الأزمة، لكن الكرملين نفى هذه الاتهامات ووصفها بانها غير مسؤولة وغير مقبولة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في بودلاسكي توماش كروبا: "إن أكثر من 50 مهاجرا عبروا الحدود اعتقلوا، ويجرى البحث عن آخري".

في بودلاسكي، قالت المتحدثة باسم حرس الحدود كاتارزينا زدانوفيتش إن ثلاثة أشخاص - روسي وليتواني وسويدي - اعتقلوا لتقديمهم مساعدة في "تنظيم عبور غير قانوني"، مضيفة أنهم قد يحكم عليهم بالسجن ثماني سنوات.

وصرح وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك أن الوضع ليس هادئا، مضيفا أن مجموعة كبيرة حاولت عبور الحدود يوم الاثنين الماضي، لكن اليوم الأربعاء، تقوم مجموعات صغيرة عدة بمهاجمة الحدود البولندية في أماكن عدة في وقت واحد.

وأوضح بلاشتشاك، أن بيلاروس ترهب المهاجرين لإجبارهم على عبور الحدود، وأرفق تغريدة له على تويتر بتسجيلي فيديو قصيرين يظهران طلقة نارية أطلقها رجل يرتدي بزة عسكرية من الجانب البيلاروسي.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي، اتهم الرئيس الروسي بأنه يرعى موجة المهاجرين الذين يحاولون دخول بولندا من بيلاروس، محذرا من أن هذا الهجوم الذي وصفه بالهجين يهدد بزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان اتهم حرس الحدود البيلاروسي، الجنود البولنديين، بارتكاب "عنف جسدي واستخدام الغاز" ضد المهاجرين و"إطلاق النار فوق رؤوسهم".

ولقي عشرة مهاجرين على الأقل مصرعهم في المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة بينهم سبعة على الجانب البولندي من الحدود، حسب صحيفة غازيتا فيبورتشا اليومية البولندية.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على بيلاروس، بالإضافة إلى تلك التي أقرت في أعقاب الحملة الصارمة على المعارضة من قبل نظام ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 27 عاما.