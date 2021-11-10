صحفية هولندية تحرج رئيس وزراء اليونان وتتهمه بالكذب بشأن اللاجئين

أحرجت صحفية هولندية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، واتهمته بالكذب فيما يخص اللاجئين وإنكاره لإجبارهم على العودة إلى الجانب التركي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ميتسوتاكيس ونظيره الهولندي مارك روتي، عقب لقائهما في العاصمة اليونانية أثينا.

ووجهت الصحفية إنجبورج بيوجل، سؤالاً إلى ميتسوتاكيس قائلة: "متى ستتخلون عن الكذب بخصوص إجبار اللاجئين على العودة؟".

وأشارت إلى وجود أدلة على إجبار اليونان للاجئين للعودة إلى الجانب التركي، مطالبة ميتسوتاكيس بـ "عدم الاستهتار" بعقلها وعقول الصحفيين حول العالم.

وأضافت الصحفية الهولندية: "تواصلون الإجبار على العودة وعلى الكذب، هذا نظام نرجسي".

من جانبه رفض ميتسوتاكيس تلك "الاتهامات"، واعتبرها أنها "غير مستندة إلى حقائق مادية".

وقال مخاطباً الصحفية: "لا يمكنني قبول إهانتك لي وللشعب اليوناني في هذا المكتب (رئاسة الوزراء اليونانية)".

وزعم أن "اليونان أنقذت آلاف المهاجرين من الغرق، وعرقلت قوارب اللجوء القادمة من تركيا وفق القوانين الأوروبية، وانتظرت خفر السواحل التركي كي يأتي ويعود باللاجئين إلى تركيا".

ولفت إلى أن حياة اللاجئين المتواجدين في تركيا غير معرضة للخطر، مطالباً الصحفية الهولندية باتهام "الآخرين بدل اليونان".

جدير بالذكر أن القوات المسلحة التركية سبق أن التقطت مشاهد مصورة بطائرات مسيرة، تظهر قيام خفر السواحل اليوناني بمضايقة قوارب تحمل طالبي لجوء في بحر إيجة، وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.