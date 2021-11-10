نيكاراغوا تفتتح ممثلية دبلوماسية في القرم وأوكرانيا تفرض عقوبات

أدرجت الحكومة الأوكرانية 8 أشخاص على قائمة العقوبات، بعد افتتاح نيكاراغوا ممثلية دبلوماسية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها بطريقة غير قانونية.

وقال رئيس مجلس الدفاع والأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تصريحات، الأربعاء، أن 4 روس و4 مواطنين من نيكاراغوا أدرجوا على قائمة العقوبات لصلتهم بافتتاح نيكاراغوا ممثلية دبلوماسية في شبه جزيرة القرم.

والسنة الماضية أعلنت نيكاراغوا عزمها افتتاح قنصلية فخرية لها في شبه جزيرة القرم، لتعلن أوكرانيا أن مثل هذه الخطوة سيتم الرد عليها بفرض العقوبات.

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.