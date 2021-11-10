وزير الداخلية الفرنسي: رحلنا 899 أجنبياً من أصحاب السجلات الإجرامية

رحلت فرنسا 899 أجنبياً من أصل 1100 ارتكبوا الجرائم، منذ يوليو/ تموز الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تصريحات لإذاعة أوروبا 1 (Europe 1)، الأربعاء، إنه أعد قائمة تضم أسماء 1100 أجنبي "ارتكبوا جرائم وخرجوا من السجن وهم الأكثر خطرا"، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح أن 899 منهم تم ترحيلهم خارج البلاد منذ يوليو/ تموز الماضي، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا على النظام العام.

ولفت أنهم يهدفون لترحيل البقية حتى نهاية العام الجاري، مستدركا أن عليهم إنهاء محكوميتهم قبل ذلك.

وذكر أن فرنسا وافقت منذ بداية العام الحالي على 23 ألفا و341 طلبا للحصول على تأشيرة تقدم بها جزائريون، ورفضت 10 آلاف و828، مؤكدا أن الأرقام مشابهة بالنسبة للمغاربة وأقل بقليل بالنسبة للمواطنين التونسيين.

وأوضح أن الأشخاص الذين تُقبل طلبات حصولهم على تأشيرة هم رجال أعمال ولهم علاقات تجارية مع فرنسا.