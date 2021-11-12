فتح تحقيق في واقعة اغتصاب ضد جندية في قصر الإليزيه في فرنسا

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في واقعة اغتصاب ربما وقعت في قصر الإليزيه الرئاسي في وقت سابق من العام الجاري.

وقال مكتب المدعي الجمعة إن التحقيق فتح في 12 يوليو/ تموز. لكنه لم يؤكد بعد تقارير نشرت في وسائل إعلام فرنسية تقول إن جندية تحرس القصر اتهمت أحد أفراد الخدمة بالاغتصاب في 1 يوليو/ تموز.

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية أيضا أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يكن قريبا وقت وقوع الاعتداء المزعوم، لكنه كان يحضر فعالية في وقت سابق من تلك الليلة.

وأضاف مكتب مدعي باريس أن جندي الخدمة المتهم استجوب "كشاهد مساعد"، ما يعني أنه لم يستجوب كمتهم يواجه اتهامات محتملة.

ورفض مكتب المدعي تأكيد أي تفاصيل أو تقديم المزيد منها.

فيما أعلن الإليزيه أنه لن يعلق على تحقيق قضائي جار. لكنه قال إنه بمجرد سماع القصر بالقضية، "اتخذت إجراءات على الفور: استماع ودعم ومرافقة الضحية".

وأوضح أن جندي الخدمة المتهم نقل بعيدا عن منصبه في قصر الرئاسة، كما أن المسؤولين في انتظار نتائج التحقيق القضائي قبل اتخاذ قرار بشأن تنفيذ أي تحركات أخرى.

وذكرت وسائل الإعلام أن وزيرة الدفاع فلورانس بارلي فتحت تحقيقا إداريا داخليا في الاغتصاب المزعوم.