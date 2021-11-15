بريطانيا ترفع مستوى التأهب لهجمات إرهابية محتملة

رفعت السلطات في بريطانيا، الإثنين، مستوى التأهب لهجمات إرهابية محتملة، وذلك بعد انفجار سيارة أمام مستشفى بمدينة ليفربول.

جاء هذا غداة مقتل شخص وإصابة آخر، الأحد، إثر انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء بمدينة "ليفربول" شمال غربي إنجلترا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إن مستوى التهديد بالإرهاب في البلد ارتفع من "كبير" إلى "شديد"، وهو ثاني أعلى مستوى في المملكة المتحدة، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويعني المستوى الجديد أن حدوث هجوم آخر بعد انفجار ليفربول أمس أصبح محتملا بدرجة أكبر.

وانفجرت سيارة أجرة، واشتعلت فيها النيران، في الساعة 11 صباحا يوم الأحد، في مكان مخصص للسيارات، قرب مدخل المستشفى. وقتل راكب وأصيب السائق بجروح في التفجير.

وأعلنت الشرطة البريطانية، في وقت سابق اليوم، أنها تتعامل مع الانفجار على أنه "عمل إرهابي" استخدمت فيه قنبلة يدوية.