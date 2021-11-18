الأناضول ترصد أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا

رصدت عدسة الأناضول، أزمة المهاجرين المستمرة على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا منذ نحو 10 أيام.

ويستمر انتظار المهاجرين الذين توافد معظمهم بتأشيرات من العراق، في منطقة بروزجي الحدودية بمدينة غرودنو في بيلاروسيا، رغم الطقس البارد، أملا في العبور إلى بولندا ومنها إلى أوروبا.

وينتظر نحو ألفي شخص بينهم أطفال ونساء داخل خيم قرب الحدود البولندية، فيما تنتشر عدة مجموعات في المناطق الحرجية.

وكذلك يقيم البعض في المركز اللوجستي المغلق الذي أعدته الحكومة البيلاروسية على الحدود مع بولندا.

وقام فريق الأناضول برصد المهاجرين المقيمين في الأماكن المذكورة آنفا، بعد دخولهم المنطقة من جانب بيلاروسيا.

ومنذ أسابيع تمنع بولندا مئات المهاجرين العراقيين القادمين من بيلاروسيا من الدخول إلى أراضيها بطرق "غير نظامية"، ما أدى لبقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف سيئة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول موجة المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.