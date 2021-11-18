"هيومن رايتس وواتش" تنتقد قانوناً يونانياً يقيد حرية التعبير والصحافة

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، لائحة قانونية أقرها البرلمان اليوناني، تفيد بأن نشر "أخبار كاذبة" جريمة، معتبرة إياها لا تتوافق مع حرية الصحافة والإعلام.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، الأربعاء، وأضاف: "تلك اللائحة التي تعتبر نشر الأخبار المزيفة جريمة جنائية، لا تتوافق مع حرية التعبير والصحافة، وعلى الحكومة اليونانية أن تتخذ على الفور إجراءات إلغائها".

ولفتت المنظمة إلى أن المادة 191 من قانون العقوبات اليوناني تنص على أن كل من ينشر أو يوزع أخباراً كاذبة علناً أو عبر الانترنت، والتي تؤثر بأي شكل من الأشكال على ثقة الجمهور في الاقتصاد الوطني، أو القدرة الدفاعية للبلاد، أو الصحة العامة، أو تسبب القلق والخوف لدى المواطنين، يمكن معاقبته بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فضلا عن تغريمه.

ووفقا لهذه المادة فإن المنتقدين لسياسات الدولة يمكن أن يعاقبوا بموجب تلك المادة، لاسيما الصحفيون.