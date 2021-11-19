بلغاريا.. التغيير المستمر يفوز بالانتخابات البرلمانية

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات، اليوم الجمعة، فوز حزب "التغيير المستمر" بالانتخابات البرلمانية في بلغاريا، وذلك بحصوله على 25.67 بالمئة من الأصوات.

وذكر البيان الصادر عن اللجنة أن الانتخابات التي جرت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، كانت نسبه المشاركة فيها بلغت 40.23 بالمئة، حيث أدلى مليونان و699 ألفا و260 ناخباً بأصواتهم، من أصل 6 ملايين و635 ألفاً و305 ناخباً.

وأشارت اللجنة إلى نجاح 7 أحزاب أخرى في تجاوز العتبة الانتخابية، وحصد مقاعد في البرلمان (240 مقعداً).

واحتل حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوربية" برئاسة رئيس الوزراء السابق "بويكو بورسيف" المركز الثاني، بحصوله على 2.74 بالمئة من الأصوات، بينما جاء حزب الحق والحريات والذي يشكل من الأتراك والمسلمون بالمركز الثالث بخصوله على 13 بالمئة من الأصوات.

وذكرت اللجنة أن 35 ألفاً و745 ناخباً كتبوا في بطاقتهم الانتخابية عبارة "لا ندعم أحدا".