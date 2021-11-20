معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يحذر من موجة خامسة لجائحة كورونا

حذر معهد "روبرت كوخ" المتخصص في الأمراض المعدية من "موجة خامسة" لجائحة كورونا في ألمانيا، في حال لم يصل معدل التطعيم لمستويات كافية.

جاء ذلك على خلفية تسجيل البلاد أعلى معدل إصابات أسبوعي بكورونا منذ تفشي الوباء.

وأعلن المعهد الألماني (مستقل)، في بيان، أن "معدل انتشار كورونا بين كل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام بلغ اليوم 362.2 إصابة، مقابل 340.7 الجمعة".

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر، في تصريح صحفي، "إذا لم يتم تقليص الاختلاط الاجتماعي وتلقي التطعيم بشكل مكثف، فسنواجه أيضا موجة خامسة، وفقا للبيانات الحالية"، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".

وأضاف المسؤول الصحي أنه "أمر مرير أن كثيرا من الناس لم يقرروا بعد اتخاذ هذه الخطوة البسيطة"، في إشارة إلى تلقي التطعيم ضد كورونا.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل 63 ألفا و924 إصابة بكورونا، و248 وفاة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

ورصدت البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 5 ملايين و330 ألفا و198 إصابة بكورونا، منها 99 ألفا و525 وفاة، و4 ملايين و610 ألفا و300 حالة تعاف، بحسب موقع "وورلدوميتر".