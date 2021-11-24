بلجيكا تقرر وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية وتل أبيب تدين الخطوة

أصدرت الحكومة البلجيكية قراراً، اليوم الأربعاء، يقضي بوسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أزعج تل أبيب التي أدانت الخطوة بشدة.

ويفيد الوسم بوضع علامات واضحة على المنتجات تشير بوضوح أنها أُنتجت في مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية: "تخطط بلجيكا لتصنيف منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أنها لم تُصنع في إسرائيل، في خطوة خلقت أزمة فورية مع إسرائيل، حيث أدانت وزارة الخارجية هذه الخطوة".

من جانبه قام نائب وزير الخارجية الإسرائيلي "إيدان رول"، المتواجد حاليا في بروكسل بإلغاء اجتماعاته مع وزارة الخارجية البلجيكية والبرلمان.

وأضاف في تغريدته عبر تويتر قائلاً: "قرار الحكومة البلجيكية بوسم المنتجات من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يقوي المتطرفين، ولا يساعد على تعزيز السلام في المنطقة، ويجعل من بلجيكا عاملاً لا يساهم في الاستقرار في الشرق الأوسط".

ومنذ عقود قرر الاتحاد الأوربي إخراج المستوطنات في الضفة الغربية من اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، باعتبار أنها غير شرعية وعقبة في طريق السلام.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

كما كثّف الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية من انتقاداته للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.