ألمانيا تعلن تسجيل إصابتين بالمتحورة الجديدة لفيروس كورونا

أكدت ألمانيا السبت أول إصابتين على أراضيها بالمتحورة الجديدة لفيروس كورونا "اوميكرون" تتعلقان بشخصين وصلا من جنوب إفريقيا إلى مطار ميونيخ (جنوب) على ما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت وزارة الصحة في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا في بيان "تم في بافاريا تأكيد إصابتين مشبوهتين بالمتحورة أوميكرون التي صنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها مقلقة".

وأضافت الوزارة ان الشخصين المعنيين عادا إلى ألمانيا الأربعاء وكانا في الحجر في منزلهما منذ ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت ناطقة باسم الوزارة إن راكبين اجنبيين آخرين وصلا إلى بافاريا في رحلة من كايب تاون الجمعة مصابان بفيروس كورونا وإن السلطات تحقق لمعرفة إن كانا مصابين بالمتحورة نفسها.