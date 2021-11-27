بريطانيا تؤكد تسجيل أول إصابتين بمتحورة كورونا الجديدة

أكدت بريطانيا السبت تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحورة "أوميكرون"، مشيرة إلى أن الحالتين رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الإفريقية، فيما وسعت قيود السفر المرتبطة بالمنطقة.

وجاء في بيان للحكومة "بعد تحديد التسلسل الجينومي، أكّدت هيئة أمن الصحة التابعة للمملكة المتحدة بأنه تم تأكيد إصابتين بكوفيد-19 بتحوّرات متوافقة مع B.1.1.529 (أوميكرون) في المملكة المتحدة".

وأضافت أن "الحالتين مرتبطتين ببعضهما البعض وهما على ارتباط بالسفر إلى جنوب القارة الإفريقية".

ورُصدت إحدى الإصابتين في مدينة نوتنغهام في انكلترا والثانية في تشيلمسفورد شرق لندن، بحسب مسؤولين.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان "تحرّكنا سريعا والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية فيما يجري تعقّب المخالطين".

وأضاف أن الحكومة ستضع أربع دول إفريقية أخرى على قائمتها "الحمراء" للسفر هي ملاوي وموزمبيق وزامبيا وأنغولا، وهو قرار سيدخل حيّز التطبيق اعتبارا من الساعة 04,00 ت غ الأحد.

وسبق أن أعلنت بريطانيا حظر السفر من ست دول في جنوب القارة الإفريقية جرّاء ظهور المتحورة "أوميكرون" هي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزمبابوي وبوتسوانا.

تعرّضت الحكومة لانتقادات واسعة لسياساتها بشأن السفر والحجر الصحي في بداية الوباء، عندما أبقت حدودها مفتوحة أمام المسافرين القادمين من الخارج فيما كانت أعداد الإصابات ترتفع بشكل كبير.

وقال جاويد "هذا تذكير واضح بأننا لم نخرج بعد من هذا الوباء"، داعيا السكان لتلقي جرعات اللقاح المعزِّزة. وقال "لن نتردد في القيام بخطوات إضافية إذا لزم الأمر".