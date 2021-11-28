الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل تنشر طائرة فوق البحر المانش

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان أن الوكالة الأوروبية للحدود (فرونتكس) ستنشر اعتبارا من الأول من كانون الاول/ديسمبر طائرة للمساعدة في مكافحة تهريب المهاجرين في بحر المانش.

وأوضح الوزير في اجتماع أوروبي في كاليه عقد بعد مصرع 27 مهاجرا في المانش الأربعاء، أن هذه الطائرة "ستحلق نهارا وليلا" فوق المنطقة من فرنسا إلى هولندا، مكررا عزم فرنسا على "العمل" مع "أصدقائها البريطانيين" للتصدي لهذه الظاهرة في شكل أفضل، ولكن "على قدم المساواة".

وأكد ان الاجتماع الذي عقد الأحد "لم يكن مناهضا لإنكلترا بل كان مواليا لأوروبا". وشارك فيه مسؤولون مكلفون الهجرة في ألمانيا وهولندا وبلجيكا اضافة إلى المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ومديري الوكالتين الأوروبيتين للشرطة (يوروبول) والحدود (فرونتكس).

وفي بيان مشترك، توافقت ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا على "تعزيز تعاونها العملاني" ضد عمليات التهريب و"تحسين التعاون المشترك مع المملكة المتحدة".

واستبعد دارمانان من الاجتماع نظيرته البريطانية بريتي باتل ردا على رسالة نشرها بوريس جونسون مساء الخميس على تويتر، يطلب فيها من باريس استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا آتين من فرنسا.

وأضاف دارمانان "علينا أن نعمل مع أصدقائنا البريطانيين وأن نقول لهم بضعة أمور: أولا أن نتساعد في شكل مشترك لمكافحة المهربين"، لافتا الى "نقص في المعلومات الاستخباراتية وتلقي الشرطة الفرنسية ردودا متأخرة أحيانا".

ودعا الى مكافحة ما سماه "جاذبية انكترا" لدى المهاجرين عبر توافر "سوق عمل يمكن للمرء ان يعمل فيها من دون بطاقة هوية"، وملاحظا أيضا "عدم وجود قناة قانونية لطلب اللجوء في انكلترا".

وفي السياق نفسه، تساءل وزير الدولة للجوء والهجرة في بلجيكا سامي مهدي "لماذا يريد عدد كبير من الأشخاص الوصول الى بريطانيا ويرون أن بريطانيا جنة؟".

وأضاف "علينا ان نتقدم في شكل اسرع بكثير لضمان عدم تكرار هذه المآسي".

من جهته، اعتبر سكرتير الدولة البرلماني لدى وزارة الداخلية الفدرالية الألمانية شتيفان ماير ان "من الملح التوصل الى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا" في موضوع المهاجرين.