سفينة إمدادات عسكرية أمريكية ترسو في جزيرة "دادا آغاتش" اليونانية

رست سفينة النقل العسكري الأمريكية "إيه آر سي إندبندنس" في ميناء جزيرة "دادا آغاتش"، شمال شرقي اليونان، وفق ما أعلنت تقارير إعلامية يونانية، السبت.

وذكر موقع "إيفروس نيوز" اليوناني للأنباء، أن السفينة "إيه آر سي إندبندنس" وصلت إلى ميناء "دادا آغاتش" (ألكسندروبولي)، وعلى متنها عدد كبير من المروحيات والعربات العسكرية.

وأوضح أن الغرض من وصول السفينة هو دعم التدريبات العسكرية المسماة "عزيمة الأطلسي".

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها سفن عسكرية أمريكية إلى ميناء جزيرة "دادا آغاتش"، لجلب مركبات إلى المنطقة أو إعادتها.

وتحدث الموقع الإخباري عن وصول سفن عسكرية أخرى تابعة لواشنطن، لميناء الجزيرة، في الأيام القادمة (دون ذكر تفاصيل).

جدير بالذكر أن صحفا يونانية أشارت إلى وجود مظاهرات احتجاجية على السماح للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستخدام منطقة الميناء.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اليونان قد تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية، قائلاً: "هناك العديد من القواعد الأمريكية في اليونان. عندما نجمعها معًا، تظهر صورة مفادها أن اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا من بين الدول السبع الكبرى في حلف الناتو من حيث عدد القوات والدعم المالي، لافتا أن اليونان ليس لديها هذا الوضع.