فرنسا.. اتهام شركة بالتواطؤ في "أعمال تعذيب" بمصر

وجه القضاء الفرنسي تهما لشركة "نيكسا تكنولوجي" "المحلية بالتواطؤ في أعمال تعذيب ببيعها معدات مراقبة إلى مصر.

وذكر موقع قناة "فرانس 24" المحلي نقلا عن مصدر (لم تسمه) أن القضاء الفرنسي وجه تهما لشركة "نيكسا تكنولوجي" "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" بعد بيعها معدات مراقبة لمصر تمكن من تعقب معارضين.

ويتيح برنامج "سيريبرو" الذي طورته الشركة تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف.

وفتح التحقيق في هذه القضية سنة 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.