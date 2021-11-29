فيينا.. استئناف مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية

انطلقت، الإثنين، جولة جديدة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، في العاصمة النمساوية فيينا؛ بعد توقف استمر 5 أشهر.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن الاجتماع الحالي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بدأ أعماله الإثنين على مستوى مساعدي وزراء الخارجية ومدراء الشؤون السياسية لدى وزارة الخارجية الإيرانية وسائر الدول الأعضاء في مجموعة 4+1.

ويرأس هذا الاجتماع مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انريكي مورا.

فيما يرأس الفريق الإيراني المفاوض، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" الذي وصل الى فيينا الأحد.

وفي تصريحات قبل يوم من المفاوضات، أعلن رئيس الوفد الإيراني في فيينا "باقري كني" أن "الهدف الأول لطهران من المفاوضات هو إلغاء كافة العقوبات المفروضة على بلاده".

وأضاف أن "بلاده جاهزة للحوار على أساس الحصول على ضمانات ملموسة والتحقق من التزامات الطرف الآخر"، بحسب وكالة "مهر" المحلية.

وأجريت 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

وتهدف المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

وتصر طهران على رفع كامل للعقوبات الأمريكية قبل أن تعود لالتزاماتها النووية التي تخلت عنها خلال السنوات الماضية، بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا في 14 يوليو/تموز 2015.