اليونان تعتدى على مترجم وترحله قسراً إلى تركيا ظناً أنه طالب لجوء

رحل حرس الحدود اليوناني مترجماً قسراً إلى تركيا، ظناً منهم أنه طالب لجوء.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، أن حرس الحدود اليوناني اعتدوا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، على مترجم يعمل لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، ثم أرغموه من عشرات من طالبي اللجوء على اجتياز الحدود باتجاه تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن المترجم يقيم ويعمل بشكل قانوني ضمن أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "نيويورك تايمز" أن هذه الادعاءات قد تشكل مشكلة للسلطات اليونانية، لافته إلى أن المترجم قدم للجهات المعنية الإثباتات المتعلقة بترحيله قسراً، والاعتداء عليه.