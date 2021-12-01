بلينكن: مستعدون للرد بصرامة على أي اعتداء روسي ضد أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة للرد بشكل صارم على أي اعتداء من روسيا على أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي له في ختام اجتماعات وزراء خارجية حلف الشمال الأطلسي (ناتو) في مدينة ريغا عاصمة ليتوانيا.

وقال بلينكن إن روسيا خططت لعمل عسكري محتمل في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن واشنطن قلقة بشدة تجاه أدلة على أن روسيا وضعت خططا لتحركات عدوانية كبيرة ضد أوكرانيا.

وأوضح أن تلك الخطط تشمل جهودا لزعزعة استقرار أوكرانيا، مضيفا "لقد رأينا هذا الدليل من قبل في عام 2014 عندما غزت روسيا أوكرانيا آخر مرة".

وحذر الوزير الأمريكي روسيا من عقوبات اقتصادية "عالية التأثر" في حال صعدت من عدوانها في أوكرانيا.

ولفت بلينكن الانتباه إلى المعلومات المضللة بشأن أوكرانيا، وقال إنهم لاحظوا نشاط وسائل التواصل الاجتماعي "يروج للدعاية المعادية لأوكرانيا" كما شوهد خلال الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2014.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتواصل بشكل مكثف مع الحلفاء والشركاء حول هذه القضية وبشكل مباشر مع "الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين".

مذكرا أيضا بزيارة مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز إلى موسكو، قال بلينكن: "لقد أوضحنا للكرملين أننا سنرد بحزم، بما في ذلك مجموعة من الإجراءات الاقتصادية عالية التأثير التي امتنعنا عن استخدامها في الماضي".

وقال: "نحن على استعداد لفرض تكاليف باهظة في حال صعدت روسيا من عدوانها في أوكرانيا".

ولفت أيضا إلى أن "الناتو على استعداد لتعزيز دفاعاته على الجناح الشرقي".

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إن روسيا تخطط لشن هجوم على بلاده أوائل 2022، مشيرا أن موسكو حشدت أكثر من 92 ألف جندي حول حدود أوكرانيا.