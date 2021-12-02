ألمانيا.. انفجار قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية تخلف 4 جرحى

انفجرت قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية في ورشة بناء قرب محطة السكك الحديد الرئيسية في ميونيخ (جنوب)، ما أسفر عن سقوط أربعة جرحى وتعطيل حركة القطارات لبعض الوقت، وفق ما أعلنت السلطات الألمانية الأربعاء.

وقالت الشرطة إن أحد الجرحى الأربعة إصابته خطيرة.

من جهتها قالت شركة السكك الحديد "دويتشه بان" إنّ القنبلة انفجرت أثناء حفريات كانت تجري بالقرب من جسر يؤدي إلى المحطّة المركزية والخروج منها.

وأضافت أنّه تعيّن تالياً تعطيل حركة مرور كلّ القطارات الإقليمية والدولية لساعات عدّة.

ووفقاً ليواكيم هيرمان، وزير الداخلية في حكومة ولاية بافاريا، القنبلة التي انفجرت زنتها 250 كلغ.

ولم يوضح الوزير لماذا لم تُكتشف هذه القنبلة قبل أن تنفجر، لا سيّما وأنّ مواقع البناء في ألمانيا تخضع في العادة لعمليات بحث عن قنابل غير منفجرة يمكن أن تكون مدفونة فيها قبل الشروع في عمليات الحفر.

وبعد 76 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية لا تزال ألمانيا مليئة بالقنابل غير المنفجرة التي غالباً ما يعثر عليها في مواقع البناء.

وفي 2020 تمّ تفكيك سبع من هذه القنابل إثر اكتشافها في موقع بناء أول مصنع أوروبي لسيارات تيسلا الكهربائية قرب برلين. كما عُثر على قنابل أخرى مماثلة في كولونيا ودورتموند وفرانكفورت.