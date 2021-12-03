بريطانيا تطلب من ألمانيا تسليمها جاسوساً روسياً كان يعمل في سفارتها في برلين

طلبت بريطانيا من السلطات الألمانية تسليم جاسوس روسي مشتبه به كان يعمل في السفارة البريطانية في برلين.

وأكد المدعي العام الألماني في ولاية براندنبورغ، مارك بومه، تقريرا نشرته مجلة دير شبيغل الاسبوعية الجمعة ذكرت فيه أن بريطانيا طلبت تسليم الجاسوس الروسي المشتبه ديفيد س، الذي يحمل الجنسية البريطانية، والذي اعتقل في منزله جنوب غربي برلين في أغسطس/آب.

يتهم الادعاء الفيدرالي س، الذي لم يكشف اسمه الكامل تماشيا مع قواعد بالخصوصية بالتجسس لصالح المخابرات الروسية على الأقل منذ نوفمبر/تشرين ثان 2020.

قبل إلقاء القبض عليه عمل المشتبه موظفا في السفارة البريطانية في برلين. ويزعم أنه نقل وثائق حصل عليها من خلال عمله إلى روسيا.