الأحزاب الأوروبية الشعبوية اليمينية تجتمع في وارسو للتباحث في مستقبل الاتحاد الأوروبي

اجتمع قادة الأحزاب الشعبوية اليمينية اليوم السبت في وارسو للتباحث في كيفية إحداث تغيير في هيكلية الاتحاد الأوروبي، الذي يتهمونه بأنه يتصرف كدولة عظمى تعمل على تآكل تقاليد وسلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان من المتوقع أن يفتتح ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم الحزب القومي البولندي الحاكم، الاجتماع في وارسو. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان، من بين آخرين.

يأتي الاجتماع بعد زيارة قامت بها لوبان إلى بودابست في أكتوبر / تشرين أول كجزء من جهدها وأوربان لتعزيز اليمين الأوروبي.

يأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي تظل فيه الحكومتان البولندية والهنغارية عالقتان في مواجهة مريرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يحجب الأموال عن كلا البلدين بسبب التراجع الديمقراطي.

يمثل ترحيب كاتشينسكي بلوبان تغييرًا أخيرًا في قلب المحافظين الحاكمين في بولندا. لطالما رفض حزب القانون والعدالة الحاكم التعاون مع المرشحة الرئاسية الفرنسية بسبب علاقاتها الحميمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو منعطف في بلد طالما هيمن عليه الحكم الروسي والسوفيتي.

قال كاتشينسكي في عام 2017: "لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع السيدة لوبان كما هو الحال مع السيد بوتين". بعد ذلك بعامين، وصف حزب لوبان بأنه من بين عدة تجمعات في أوروبا كانت "مرتبطة بشكل واضح بموسكو وتتلقى دعمها"، مشيرًا إلى هذه العلاقات باعتبارها عائقًا أمام التعاون.

لكن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي التقى مع لوبان في بروكسل في أكتوبر / تشرين أول واستضافها على مأدبة عشاء في وارسو مساء الجمعة.