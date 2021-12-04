الادعاء العام الفرنسي يفتح تحقيقاً جنائياً في كشف أسرار دفاعية وطنية

فتح الادعاء العام في فرنسا تحقيقا جنائيا بعد كشف وسائل إعلام عن تواطؤ فرنسا مع مصر في شن ضربات ضد مهربين مدنيين على الحدود المصرية الليبية، فيما اعتبر أسرار دفاعية وطنية.

وتتعلق الأسرار الدفاعية التي كشف عنها موقع التحقيقات الاستقصائية "ديسكلوز"، في وقت سابق، بعملية نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إنه فتح تحقيق جنائي في القضية، بحسب ما نقل موقع قناة "فرانس 24"، اليوم السبت.

وفُتح في 26 تشرين الثاني/نوفمبر تحقيق أولي في قضية إفشاء أسرار دفاع وطني وكشف هويات عسكريين، وعُهِد به إلى دوائر متخصصة، وفق فرانس 24.

ويشمل التحقيق كشف هويات عناصر في أجهزة الاستخبارات.

ووفق القناة الفرنسية، فإنه وبعد نشر هذه المعلومات تقدمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية بشكوى "لانتهاك أسرار الدفاع الوطني".

وقال المتحدث باسم الوزارة إيرفيه غرانجان "كان هناك تسريب لوثائق يشملها السر الدفاعي الوطني".

وأضاف "أن هذا التسريب هو انتهاك للقانون (...) وخطير للغاية، لأن ما يُكشَف قد يُظهر أشياء حول أساليب عمل الجيش، يمكن أن يعرض سلامة أفراده للخطر".

في الوقت نفسه، أشار غرانجان إلى أن الوزارة أطلقت "تحقيقا داخليا للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل" من الشركاء المصريين لأن "الخطوط العريضة لهذه المهمة الاستخبارية تلبي متطلبات صارمة جدا: يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب بعيدا عن المشاكل الداخلية".

وفي 21 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، كشف تحقيق استقصائي نشره موقع "ديسكلوز" عن تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري في توجيه ضربات جوية ضد المدنيين في مصر بين عامي 2016 و 2018.

وقال الموقع إنه حصل على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال مهمة "سيرلي" التي نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر.

وذكر التحقيق أن مهمة سيرلي انحرفت عن مسارها الأصلي، وهو مراقبة الأنشطة الإرهابية، لصالح حملة من عمليات الإعدام التعسفي من قبل دولة مصر، مشيرا انه تم إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية بها باستمرار لكنه لم يحرك ساكنا.