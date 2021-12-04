وثيقة استخباراتية: روسيا تخطط لشن هجوم عسكري ضد أوكرانيا أوائل 2022

كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين ووثيقة استخباراتية بأن روسيا تخطط لشن هجوم عسكري ضد أوكرانيا في أوائل 2022، قائلة إن الحملة المخطط لها يمكن أن تكون هجومًا متعدد الجبهات يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي.

وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية للصحيفة (لم تذكر اسمه) الجمعة، بأن "الخطط تتضمن تحركًا مكثفًا لـ 100 كتيبة مكونة من مجموعات تكتيكية بقوة تقدر بنحو 175 ألف رجل، إلى جانب دبابات ومدفعية ومعدات أخرى".

وأظهرت وثيقة الاستخبارات التي حصلت عليها الصحيفة أن روسيا تحشد قواتها في أربعة مواقع، وأنها نشرت 50 مجموعة تكتيكية على الأرض بالإضافة إلى دبابات ومدفعية، وفقًا للوثيقة المرفوع عنها السرية والتي تتضمن صور أقمار صناعية.

والجمعة، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن ما يقرب من 94 ألف جندي روسي تم نشرهم على الحدود الأوكرانية.

وحذر من أن موسكو قد تؤدي إلى تصعيد واسع النطاق في يناير/ كانون الثاني المقبل.

يذكر أن العلاقات بين كييف وموسكو تشهد توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين في "دونباس".