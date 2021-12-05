ألمانيا.. تعليق رأس خنزير على باب مسجد في دورتموند

تعرض مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، في مدينة دورتموند الألمانية لاعتداء عنصري بتعليق رأس خنزير على بابه.

وندد بيان صادر عن إدارة مسجد "أفينغ سليمية"، بالاعتداء واصفا إياه بـ"العنصري والمقزز".

وأكد على أن مثل هذه الاعتداءات لن تحول أمام سكان "دورتموند" للعيش بأمان وسلام.

كما أعرب البيان عن شكره لرئيس بلدة "أفينغ"، أوليفر ستينز، والنائب البرلماني عن ولاية شمال الراين وستفاليا، فولكان باران، وذلك لموقفهما الداعم للمسجد والمندد بالاعتداء.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظات تعليق رأس الخنزير من قبل شخص مجهول على باب مسجد "أفينغ سليمية"، فجر الأحد، ومن ثم التقاطه صورة له مع رأس الخنزير المعلق على باب المسجد.