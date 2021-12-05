قبرص التركية تدين الاعتداء على مسجد بجارتها الرومية

أدانت جمهورية شمال قبرص التركية، الاعتداء الذي طال مسجد "لارناكا" في إدارة جنوب قبرص الرومية.

جاء ذلك على لسان، رئيس البلاد، أرسين تتار، في بيان صادر عنه، الأحد، حول الأمر.

وفي معرض تعليقه على الاعتداء، قال تتار إنه بمثابة استمرار لـ"عقلية التخريب الرومية".

وعبر عن تنديده بالاعتداء على جامع لارناكا الكبير.

وأكد أن ازدياد الاعتداءات على المساجد في قبرص الرومية، ليس صدفة.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة خارجية قبرص التركية، عن حزنها إزاء الاعتداء الذي طال جامع لارناكا الكبير في قبرص الرومية.

وشددت في بيان لها، على ضرورة اتخاذ الخطوات الرادعة تجاه مثل هذه الاعتداءات.

وطالبت قبرص الرومية بضرورة احترام القيم الدينية والقومية على أراضيها.

ومساء الخميس الفائت، تعرض جامع لارناكا الكبير في قبرص الرومية، لاعتداء أسفر عن أضرار مادية فيه، دون وقوع خسائر بشرية.

وأوقفت الشرطة في قبرص الرومية، شخصا ضمن إطار التحقيقات التي تجريها حول الاعتداء.

يُذكر أن قبرص الرومية سبق وأن شهدت اعتداءات كثيرة على مساجد في أراضيها.