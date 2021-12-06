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"محمد".. الاسم الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في بريطانيا

وكالة الأناضول للأنباء
لندن
نشر في 06.12.2021 18:49
أرشيفية- الأناضول أرشيفية- الأناضول

كشفت شركة أبحاث أمريكية، أن اسم "محمد" هو الأكثر شعبية بين المواليد الذكور الجدد في بريطانيا لعام 2021.

ونشرت شركة الأبحاث الأمريكية "بيبي سنتر" الإثنين، تقريرها لعام 2021، وكشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا للعام المذكور.

وأوضح التقرير أن اسم "محمد" جاء على رأس قائمة الأسماء الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في بريطانيا للعام الجاري وللعام الخامس على التوالي.

ولفت إلى احتلال اسمي "نوح" و"أوليفر" المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ضمن قائمة أكثر 100 اسم أطلقت على الأطفال الذكور حديثي الولادة في بريطانيا.

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