النيابة العامة الألمانية تطلب السجن المؤبد بحق روسي متهم بالقتل بأمر من موسكو

طلبت النيابة العامة الألمانية بالسجن المؤبد بحق روسي متهم بـ"تصفية" قيادي شيشاني سابق في برلين فيما تكثر التكهنات أن الجريمة نفذت بأوامر من الكرملين.

والمشتبه به الذي عرَّفت عنه المحكمة باسم فاديم كراسيكوف متهم بقتل الجورجي تورنيكي كافتاراشفيلي (40 عاما) بثلاث رصاصات في وضح النهار في منتزه تيرغارتن في برلين في آب/أغسطس 2019، وأدت القضية إلى تدهور العلاقات المتأزمة بالأساس بين ألمانيا وروسيا.

وقال المدعي في لائحة الاتهام "المتهم كان قائد وحدة خاصة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي".

وأضاف أنه "قام بتصفية معارض سياسي انتقاما منه" في إشارة إلى "اعتداء يبدو أنه تم التخطيط له منذ فترة طويلة" ونُفذ "بدم بارد". وينفي المتهم الهوية التي نسبتها إليه النيابة قائلا إنه "لا يعرف أحدا" باسم كراسيكوف.

وعلى لسان محاميه روبرت أونغر أكد أنه يُدعى فاديم سوكولوف (50 عامًا) وأنه "روسي أعزب ومهندس بناء".

حصلت الوقائع في 23 آب/أغسطس 2019 قرابة الظهر، عندما اقترب القاتل الذي كان على دراجة هوائية من المجني عليه من الخلف وأطلق عليه رصاصتين بمسدس مزود بكاتم صوت عن مسافة قريبة، قبل أن يقتله برصاصة في الرأس من مسافة قريبة، بحسب وكيل النيابة.

قبل جريمته سافر المتهم كسائح إلى باريس ووارسو ثم قدم إلى برلين.

والقيادي المغدور انفصالي شيشاني سابق، قاتل القوات الروسية بين عامي 2000 و2004.

وكان يعيش منذ عام 2016 مع عائلته في ألمانيا حيث طلب اللجوء.