مهاجر يطالب بالتعويض لتعرضه لانتهاكات على يد الأمن اليوناني

تقدم مهاجر كاميروني (غير شرعي)، بطلب إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، جراء تعرضه لانتهاكات على يد القوات اليونانية ما تسبب عنها ضرر معنوي أيضاً، مطالباً بتعويض يقدر بمبلغ 100 ألف يورو.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي صعد المهاجر إبراهيم أوبو (18 عاماً)، على متن قارب مع حوالي 36 شخصاٍ آخر، وعبروا البحر نحو جزيرة "سيسام" ساموس، وذلك حسب إفادته للشرطة التركية.

وأفاد أوبو، أن قوات الأمن اليونانية قبضت على معظم المهاجرين فيما نجح هو مع شخصين آخرين بالهروب، لتتمكن في اليوم التالي من توقيفهم ووضعهم على متن قارب، ثم رميهم في البحر دون سترة نجاة بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وقال إنه استجمع قواه وبدأ بالسباحة حتى نجح في الوصول إلى شاطئ منطقة "قوش أضاسي" غربي تركيا، مبينا أنه رأى جثة أحد أصدقائه في البحر وأخرجها من المياه وحاول إنعاشه ولكن دون فائدة.

وأكمل حديثه بأنه تابع مسيره إلى أن عثرت عليه قوات الدرك التركية، ليتقدم لاحقا بطلب للحصول على بطاقة الحماية الدولية.

وقدمت جمعية إغاثية تركية مساعدة قانونية لـ"أوبو" الذي تقدم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لتعويضه بمبلغ 100 ألف يورو عن الضرر المعنوي الناجم عن الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية التي تعرض لها.

من جانبها قالت محامية الجمعية، أسن غول قيران، إن حالة موكلها النفسية كانت متدهورة للغاية عند لجوئه إلى الجمعية، مضيفة أن قوات الأمن اليونانية ألقت القبض على موكلها وأصدقائه، ورمته في البحر، دون أن تحيلهم إلى أي سلطة في البلاد.

وأوضحت أن وضعهم على متن قارب وتكبيلهم بالأصفاد ثم رميهم في البحر دون سترات نجاة يعد "فعلا متعمدا بوعي كامل يستهدف الحياة".