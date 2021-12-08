الاتحاد الأوروبي: روسيا ستدفع الثمن مالم تحترم سيادة أوكرانيا

جدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تأكيده أن "روسيا ستدفع الثمن مالم تحترم سيادة أوكرانيا".

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأفاد ميشيل أن التحالف القائم مع أوكرانيا سيستمر كأحد المحاور الرئيسية لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية.

وأضاف: "وجهت رسائل واضحة للغاية حول الثمن الباهظ الذي سيتوجب دفعه سياسيا واقتصاديا في حال تعرضت سيادة أوكرانيا مرة أخرى للتهديد من قبل الوحدات الروسية".

وأكد ميشيل أنه مازال واثقا بضرورة إجراء حوار ودي مع روسيا على مختلف الصعد بما ذلك رفيعة المستوى.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا وجهت اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها المزعوم للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ورفضت موسكو الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".