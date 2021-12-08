الرئاسة الأوكرانية: ننظر بإيجابية لمشاركة تركيا في محادثات حل أزمة دونباس

قال سيرغي نيكيفوروف، المتحدث الإعلامي باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تنظر بإيجابية إلى مشاركة تركيا في محادثات حل أزمة دونباس.

وفي تصريح لصحيفة كوميرسانت الروسية، الأربعاء، أوضح نيكيفوروف أن أوكرانيا تنظر بإيجابية إلى الصيغ التي من شأنها المساهمة في حل الأزمة، بما في ذلك مشاركة تركيا في محادثات أزمة دونباس.

وأكد أن الأهم هو أن تأتي تلك الجهود بنتائج عملية.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده للعب دور الوسيط من أجل خفض التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.